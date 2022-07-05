الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أرتال عسكرية تركية جديدة تدخل شمال حلب في سوريا

أرتال عسكرية تركية جديدة تدخل شمال حلب في سوريا
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

دخل رتل عسكري جديد للقوات التركية، ليل الاثنين - الثلاثاء، إلى مناطق بشمال سوريا عبر معبر باب السلامة الحدودي، وهو الرتل الثالث الذي يدخل مناطق شمال حلب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

العالم-سوريا

ويضم الرتل العسكري للقوات التركية، دبابات ومدرعات ومدافع وناقلات جند وآليات عسكرية مختلفة، واتجه إلى القواعد التركية في ريف حلب الشمالي بحسب المرصد المعارض.

وأشار المرصد أيضاً، إلى دخول رتل عسكري تركي للأراضي السورية من معبر عين البيضا العسكري بريف إدلب الغربي واتجه إلى النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي.

ويتكون الرتل دبابات وآليات مجنزرة مختلفة أهمها قاذفة الصواريخ الحرارية المضادة للدروع والتي تدخل لأول مرة إلى الأراضي السورية.

كما تم رصد دخول رتل عسكري تركي، يوم أمس الاثنين، عبر معبر الحمام غربي جنديرس بريف عفرين، ويتألف الرتل من آليات ثقيلة وناقلات جند وشاحنات إمداد، حيث اتجه نحو النقاط المتواجدة جنوبي عفرين بالقرب من خطوط التماس مع قوات "قسد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن في شهر يونيو الماضي، أن العملية التي يهدد بها ستستهدف منطقة تل رفعت، ومنبج في ريف حلب الشرقي.

روابط ذات صلة

آليات عسكرية تركية تدخل الرقة لدعم المسلحين الموالين لها

تسيير دورية روسية تركية مشتركة قرب عين العرب بريف حلب

إرهابيو "النصرة" يجددون اعتداءاتهم بمنطقة خفض التصعيد

قيادي بالجماعات المسلحة: تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. ضربات جوية تستهدف أوكاراً للإرهابيين في جبال حمرين

انفجارات عنيفة داخل حقل العمر النفطي في دير الزور

أرتال عسكرية تركية جديدة تدخل شمال حلب في سوريا

شاهد.. تربية الجمال في مدينة شوش الايرانية

شاهد بالفيديو.. مسودة الدستور.. النقطة الخلافية الكبرى في تونس

سجال تونسي حول الدستور الجديد