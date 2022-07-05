"لا تنسونا".. نداء من الأسرى داخل سجون الاحتلال الى حجاج بيت الله الحرام

العالم - نبض السوشيال

خاطب جمع من الاسرى الفلسطيينيين داخل سجون الاحتلال حجاج بيت الله الحرام في رسالة جماعية جاء فيها:

من داخل سجون الاحتلال ومن داخل غرف العزل والزنازين الانفرادية، نرسل لأمتنا العربية والإسلامية عامة وحجاجنا الأعزاء خاصة، كامل التحية والحب وهذا الرسالة الممزوجة بالشوق والحنين اليوم نتحدث معكم من خلال رسالة مكتوبة وغداً نتحدث وايكم وجهاً لوجه ونقابلكم في المسجد الأقصى ان شاء الله.

قدر لنا أن نكون مرابطين جامعين بين محراب الصلاة والجهاد، نجابه هذا المحتل من نقطة صفر وضمن حالة اشتباك مستمر زادنا فيها الايمان والتقوى.

أحبابنا الحجاج نعيش اليوم في أفضل أيام الله عز وجل، وأنتم متواجدون في أطهر بقعة على وجه الأرض وقلوبنا تهفوا لتطأ هذه الأرض.

نسالكم وكلنا أمل بذلك بأن لا تنسونا من دعائكم وأن تخصونا بهذه البركة التي حرمتنا منها قضبان الاحتلال وسلاسله اللعينة.

ادعو لنا بالصمود والانتصار والصبر على شدتنا والحرية، وأن يفرج الله كربنا عما قريب ونعود لعائلتنا نلتقي بهم، وندخل القدس واياكم فاتحين مهللين بالله أكبر.

وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.

عن اخوانكم الأسرى داخل السجون: محمود عارضة، محمد عارضة، نبيل المغير، زكريا الزبيدي، مناضل نفعيات، علي الصفوري، ماهر الهشلمون، أنور العصا، عبد الله عارضة، جاسر رداد، إياد جرادات، محمود أبو شيرين).

"محمّد منصور" علق قائلا:

أسرانا الأبطال، شموع الطريق المُقدس..

"زيد ابو عرة" غرد قائلا: نطلب من الحجاج ان ينصروا المظلومين في سجون الاحتلال وان يدعوا لهم كي يكتمل حجهم.

"شم النسيم" قال: #لا_تنسونا

يجب ان لانتخلى عن أسرانا وندعوا حجاج بيت الله الحرام الى مساندتهم والتبرؤ من ظلمتهم من الاسرائيليين والمطلبعين العرب.

"TIma" قالت: الدعاء للمظلومين والتبرؤ من الظلمة هذا هو معنى الحج #لا_تنسونا ولاتنسوا مسؤولياتكم أيها الحجاج

"احلام" علقت قائلة: قلوبنا مع كل المظلومين وأسرانا أبطالنا .. معا حتى يزول الاحتلال ويطلق سراح الاسرى حجاج بيت الله الحرام ساعدونا بالدعاء لأسرانا #لا_تنسونا