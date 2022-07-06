اختيار السودان مقرا لمنظمة الطوارئ الصحية التابعة لـ'إيغاد'

العالم - السودان

وعاد رئيس المجلس العسكري السوداني الرئيس الحالي لمنظمة الإيغاد، عبدالفتاح البرهان، مساء يوم الثلاثاء إلى السودان، بعد مشاركته في قمة الإيجاد الطارئة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني "المكلف"، في تصريح صحفي، إن القمة كانت من أنجح القمم لمنظمة الإيغاد منذ تكوينها في العام 1986، مشيرا إلى أن قادة دول وحكومات المنظمة اتفقوا جميعا على تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المنطقة.

وأوضح الصادق أن قادة الدول والحكومات في القمة أشادو بالدور الكبير الذي قام به السودان في تنظيم وإنجاح القمة وقيادة العمل بالمنظمة رغم الظروف السياسية المعقدة التي يمر بها السودان ودول الإقليم.