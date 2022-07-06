شاهد.. بعد نصف قرن مطعم "جامبو" العائم يغرق في البحر فما السبب؟

العالم - خاص بالعالم

وأخضع مطعم "جامبو" لعملية فحص قبل إبحاره وحصل على كل التصاريح اللازم، وذلك بحسب الشركة الأم المالكة للمطعم.



لكن هذا المطعم العائم الذي يبلغ طوله 76 مترا وظهر في عدد من الأفلام واشتهر بالمأكولات البحرية، غرق وانقلب في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل بعدما تسربت إليه المياه في ظروف مناخية معاكسة، وفقا لبيان نشرته الشركة، أما صاحب المطعم الذي يعاني صعوبات مالية فترك الجزيرة وذهب إلي وجهة غير معروفة بعد أن غرق مطعمه.



وأوضحت الشركة في بيان ان أياً من أفراد الطاقم لم يصب بأذي معربة عن الحزن الشديد لهذا الحادث.

وقالت الشركة إن عمق المياه في الموقع يتجاوز ألف متر مما يجعل من الصعب جداً تنفيذ عمليات لانتشال المطعم.

وبرر مشغلو هذا المطعم إغلاقه نهائياً في آذار/مارس عام 2020 بجائحة كوفيد-19 بعد نحو عقد عاني خلاله صعوبات مالية، فهو وبحسب الشركة لم يعد يحقق أرباحاً وبلغت خسائره المتراكمة أكثر من ما يقرب من 13 مليون دولار أميركي.

هذا فيما كانت أكلاف صيانته تبلغ ملايين الدولارات سنوياً، وكان 'جامبو' الذي يمثل ذروة الفخامة، وصمم تبعاً لنموذج القصر الإمبراطوري الصيني، وقد اجتذب زواراً كباراً، من الملكة إليزابيث الثانية إلي المنتج السينمائي توم كروز.