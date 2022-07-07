بوريس جونسون يعلن إستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين

العالم - خاص بالعالم

في مواجهة حملة استقالات لمسؤولين ووزراء غير مسبوقة في تاريخ السياسة البريطانية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لحزب المحافظين، ممهدا بذلك الطريق لاختيار خلف له لرئاسة الوزراء في البلاد التي تشهد أزمة سياسية وبعد3 سنوات مضطربة حيث خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة كورونا ومن فضائح متزايدة.

جونسون البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاما الذي أعلن أنه سيتنحى بعد أن تخلى عنه أكثر من خمسين وزيرا ومسؤولا من فريقه الحكومي احتجاجا على قيادته، سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.

وقال بوريس جونسون:'تبدو جليا رغبة نواب حزب المحافظين بقيادة جديدة وكذلك رئيس وزراء جديد، سيسعد الكثيرون لاستقالي وقد يحزن البعض لكني اشعر بالاسى لترك أفضل منصب بالعالم، قمت بتعيين حكومة قائمة بالأعمال وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد".



زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر قالت إن استقالة جونسون خبر سار لكنه اشار الى ان البلاد بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة'.

انتخاب رئيس تنفيذي جديد لحزب المحافظين سيتم هذا الصيف وسيتولى الفائز رئاسة الحكومة خلفا لجونسون بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

ونجا جونسون بفارق ضئيل من التصويت بحجب الثقة عنه بين نواب المحافظين قبل شهر. وهذا يعني عادة أنه لا يمكن إعادة التصويت بالثقة لمدة عام آخر.

وتلاحق الفضائح جونسون منذ أشهر، فبوريس جونسون، بطل بريكست، كان يحلم بأن يدخل التاريخ كواحد من رؤساء حكومات بريطانيا الذين بقوا في السلطة لأطول مدة، لكنه تعثر بعد ثلاث سنوات مضطربة.

فالفضائح والأكاذيب أضرت بهذا السياسي غير النمطي، والذي منح المحافظين في عام الفين وتسعة عشر أغلبية تاريخية في مجلس النواب ونفذ بريكست بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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