قرار قضائي باستجواب الغنوشي في قضية غسيل الأموال

العالم - خاص بالعالم

بعدما أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي؛ المعارض الرئيسي لرئيس البلاد قيس سعيد؛ وهو ممنوع من السفر الان ومتهم بغسيل الاموال.

فيما يعرف بقضية جمعية نماء وهي منظمة غير ربحية تعمل على خلق فرص عمل للمواطنين من خلال مشاريع تجارية.

حزب النهضة يرفض بدوره ما وصفه بالتشويه وتلفيق التهم الكيدية؛ متهما السلطات باستهدافه لأسباب سياسية، ودافع الحزب عن رئيسه ونفى أن تكون لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية، واعتبر ان القضية تهدف لتصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء.

وهنا نقطة هامة وهي تكشف حسب المعارضة؛ نوايا الحكومة من استهداف الغنوشي؛ الذي يأتي استدعائه في التاسع عشر من هذا الشهر قبل أقل من أسبوع من استفتاء على دستور جديد كتبه سعيد ويمنحه سلطات واسعة مع الحد من الضوابط على أفعاله، وهو استفتاء يقول حزب النهضة إنه سيقاطعه؛ والغالبية من الأحزاب السياسية الكبرى.

وتتهم المعارضة، ولا سيما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه.

فيما يقول سعيد إن تحركاته ضرورية لإنقاذ تونس من شلل سياسي وركود اقتصادي قائم منذ سنوات، وإن دستوره سيدعم حقوق الناس وحرياتهم.

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