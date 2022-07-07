دعوات للحشد والمشاركة في صلاة عيد الأضحى بالمسجد الإبراهيمي

العالم- فلسطين

وحثت الدعوات" أهالي الخليل على المشاركة الواسعة وتلبية نداء المسجد الإبراهيمي في صلاة عيد الأضحى، يوم السبت القادم الموافق 9 يوليو، بالتزامن مع ما يتعرض له المسجد ومحيطه من تهويد واستيطان".

ويواصل الاحتلال انتهاكاته واعتداءاته بحق المسجد ومحيطه، والتي تمثلت مؤخرًا في الشروع بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد من المصليين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الإلكترونية ومنع إقامة الأذان فيه وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.

وبالتزامن مع دعوات الحشد لأداء صلاة العيد في المسجد الإبراهيمي، تتواصل الدعوات المقدسية لإحياء فجر وجمعة يوم عرفة غدا، الموافق 8 يوليو، في المسجد الأقصى المبارك.

وأهابت الحركات" بالمواطنين للحشد والمشاركة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة، في المسجد الأقصى يوم عرفة"، مشددة على "ضرورة الرباط والاعتكاف فيه، لتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية".