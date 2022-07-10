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زيلينسكي يقيل عددا من السفراء ويوضح السبب

زيلينسكي يقيل عددا من السفراء ويوضح السبب
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سبب قراره بإقالة السفراء الأوكرانيين في عدد من الدول، بما في ذلك ألمانيا مؤخرا.

العالم - أوروبا

وقال زيلينسكي في بيان إن هذا جزء طبيعي من الممارسة الدبلوماسية: "وقعت مراسيم بشأن إقالة العديد من سفراء أوكرانيا. هذا التناوب هو جزء طبيعي من الممارسة الدبلوماسية. وسيتم تعيين ممثلين جدد لأوكرانيا في تشيكيا وألمانيا وهنغاريا والنرويج والهند. ويجري إعداد المرشحين من قبل وزارة الخارجية".

وأفادت الأنباء أمس السبت بأن زيلينسكي أقال سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا وهنغاريا والنرويج وجمهورية التشيك والهند. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضا إعفاء السفراء الأوكران من مناصبهم لدى جزر المالديف ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش.

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