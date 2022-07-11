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قراءة في أهم احداث المغرب العربي

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج " المغاربية" تباين المواقف من مشروع الدستور الجديد في تونس، والخطة الاميركية البدلية في ليبيا، والمخاوف من التطبيع التعليمي في المغرب، والتغييرات التي طالت الحزب الحاكم في موريتانيا، وكذلك واقع النخب العربية في الجزائر.

العالم - المغاربية

تباينت مواقف الاحزاب والمنظمات في تونس، من مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء في الـ25 من الشهر الجاري.

وأما في ليبيا، في ظل في فشل لقاء جينيف في الاتفاق على النقطة الأهم المتصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، يتقدم الحديث عن خطة اميركية بديلة تقوم على الحفاظ على استمرارية تدفق النفط، الأمر الذي يتطلب استقرار سياسيا.

وفي الشأن الجزائري، رصدة ندوة في الجزائر ضعف النخبب العربية وسط تساؤلات عن دور هذه النخب في ظل الظروف الراهنة ومآلاتها المستقبلية.

وفي المغرب، قلق من اختراق اسرائيلي لجامعات المغرب من خلال فعاليات علمية وبحثية، يؤطرها ضباط وقادة في الجيش الصهيوني بعدد من المؤسسات التعليمية.

و أحدث الحزب الحاكم في موريتانيا تغييرات جذرية، منها تبديل اسمه بالكامل في محاولة للتناغم مع توجهات الرئيس "محمد ولد الشيخ الغزواني".

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