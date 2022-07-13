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شؤون الاسرى اليمنية: السعودية تفشل 10 صفقات تبادل أسرى

شؤون الاسرى اليمنية: السعودية تفشل 10 صفقات تبادل أسرى
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى اليمنية عبد القادر المرتضى الدور السعودي في إفشال صفقات تبادل أسرى قبيل عيد الأضحى المبارك.

العالم - اليمن

وقال المرتضى في تصريح لـ "المسيرة"، إن "النظام السعودي أفشل نحو 10 صفقات تبادل محلية كانت ستتم قبيل عيد الأضحى المبارك".

وذكر أن التقدم في مفاوضات إنجاز صفقة التبادل الموقعة في مارس الماضي لا تزال دون الـ 50%، موضحًا أن مرتزقة العدوان في مارب يشكلون العقدة الأكبر أمام إنجاز الصفقة ولم يقدموا كشوفاتهم حتى اللحظة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تضغط على الطرف الآخر ووضعت ملف الأسرى في أدنى اهتماماتها رغم كونه ملفا إنسانيا.

ووجه المرتضى رسالة لعوائل الأسرى بالقول: "القيادة تضع تحرير الأسرى وجمع شملهم بعائلاتهم في أعلى سلم أولوياتها، وتتابع عن كثب كل مراحل التفاوض".

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