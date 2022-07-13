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قوى العدوان ترتكب 257 خرقاً للهدنة في اليمن

قوى العدوان ترتكب 257 خرقاً للهدنة في اليمن
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 257 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في مختلف المحافظات اليمنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من ضمن خروقات العدوان، ثلاث غارات للطيران الاستطلاعي على محافظتي الحديدة والضالع، وسبعة خروق بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محافظة حجة وجبهات الحدود، كما نفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 46 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع للجيش واللجان الشعبية بمحافظات تعز، حجة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 198 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في محافظات مأرب، تعز، حجة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن بلغت 20 ألفاً و654 خرقاً.

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