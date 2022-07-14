سريلانكا.. غوتابايا راجابكسا ينتقل لدولة عربية!

العالم-اسيا والباسفيك

وغادر راجابكسا البلاد، فجر الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022، على متن طائرة عسكرية متجهاً إلى جزر المالديف المجاورة، بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده، وفق ما نقله موقع "فرانس 24".

بحسب المسؤولين في وزارة الهجرة، فإن طائرة عسكرية أقلعت من المطار الدولي الرئيس وعلى متنها أربعة أشخاص، بينهم الرئيس، البالغ 73 عاماً، وزوجته وحارس شخصي.

يأتي ذلك بعد أيام من تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع كولومبو، للمطالبة بالإطاحة بالرئيس راجاباكسا، بسبب السياسات الاقتصادية لحكومته.

فيما اقتحمت حشود غاضبة مقر الرئاسة ومكتبها، واحتفلت بالغوص في حمام السباحة والاستلقاء على سرير الرئيس، الذي وعد بعدها بقليل بتقديم استقالته إلى رئيس البرلمان.