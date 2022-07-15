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فرنسا .. إجلاء نحو 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد

فرنسا .. إجلاء نحو 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

تسببت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا بإجلاء قرابة 10 آلاف شخص، بعد محاولات كثيرة للسيطرة عليها.

العالم - أوروبا

ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، تم إجلاء ما مجموعه 10 آلاف شخص بسبب حرائق غابات كبيرة اندلعت في مقاطعة جيروند الفرنسية في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الحرائق اندلعت في الغابات يوم الثلاثاء بسبب موجة حارة في فرنسا واجتاحت أكثر من 5300 هكتار من غابة الصنوبر بالقرب من بلديتي لانديراس ولا تيست دي بوخ.

في لانديراس، تمكنت خدمة الإطفاء من تثبيت الحريق، بينما أصبح الوضع في لا تيست دي بوخ حرجًا، حيث استمرت النيران في الاشتعال الشديد وخرجت عن السيطرة.

وذكرت الصحيفة أنه تم إجلاء حوالي 6000 شخص من خمسة مواقع تخييم بالقرب من كثبان بيلات ليلة الثلاثاء، و4000 آخرين من قرية كازاوكس يوم الخميس.

يشار إلى أن سلطات مقاطعة جيروند أعلنت، وفي وقت سابق من الأسبوع، رفع مستوى الإنذار من حرائق الغابات إلى اللون الأحمر.

ويكافح حوالي 1000 من رجال الإطفاء حاليًا لاحتواء انتشار الحريق بسبب الرياح القوية والتضاريس الصعبة.

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