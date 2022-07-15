21 منظمة حقوقية تطالب بالضغط على السيسي لإطلاق سراح سجناء الرأي قبل قمة المناخ

العالم- مصر

وطالبت 21 منظمة حقوقية مصرية وإقليمية ودولية، قبل مؤتمر "حوار بطرسبرغ للمناخ"، الذي تترأسه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزيرة الدولة الألمانية والمبعوثة الخاصة لتدابير المناخ الدولية جينيفر مورجان، بالشراكة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالضغط على الرئيس المصري "علنًا وبشكل خاص" لاتخاذ تدابير فورية وفعالة لإعادة فتح المجال العام في مصر، وإطلاق جميع سجناء الرأي، قبل انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وضمان عدم التراجع عنها بعد المؤتمر، لأنها "ضرورية لضمان تمكين المجتمع المدني المستقل في مصر وتعزيز نهوضه من جديد".

وفي هذا الإطار، أعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء القيود غير المشروعة التي تفرضتها السلطات المصرية على الحق في حرية الصحافة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتضييقات المشددة المفروضة على المجتمع المدني، فضلاً عن قمع المعارضة السياسية السلمية،