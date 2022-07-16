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 بومبيو مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد ترامب

 بومبيو مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد ترامب
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، في تصريح لصحيفة The Times البريطانية يوم السبت 16 يوليو/تموز 2022 إنه مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.

العالم-الاميركيتان

بومبيو قال في تصريحاته إنه مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب من أجل الوصول للبيت الأبيض عام 2024.

في سياق ذي صلة، بدأ بومبيو (58 عاماً)، الذي كان أيضاً مدير وكالة المخابرات المركزية، في إلقاء الخطابات ونشر الإعلانات في ولايات الترشيح الأولى؛ وهي آيوا ونيو هامبشاير وكارولينا الجنوبية، عقب عودته إلى الساحة السياسية، بعد خسارة كبيرة في وزنه.

ويأتي تصريحه بأنه يفكر في الترشح ضد رئيسه السابق في الوقت الذي قدم فيه ترامب (76 عاماً) أوضح إشارة إلى أنه سيحاول استعادة كرسي الرئاسة.

في حين يقول المقربون من ترامب أيضاً إنه يسعى جاهداً للإعلان عن عودته قبل انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولةً لصد المنافسين ومنع وزارة العدل من توجيه اتهامات متعلقة بأعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

من جانبه، يحاول ترامب إثناء المتنافسين الجمهوريين عن المشاركة في الانتخابات التمهيدية ضده، لكن بومبيو قال إنه سيتخذ قراره بعد الانتخابات النصفية بالتشاور مع أقرب مستشاريه، زوجته سوزان، بغض النظر عمن يرشح نفسه.

في سياق ذي صلة، قال بومبيو: "لو انتهينا إلى أنه المكان والوقت المناسبان لنا.. فسنمضي في ذلك وسنعمل على تقديم أفضل ما في وسعنا. ثم سنرى ما يفكر فيه أهالي ولاية آيوا ونيو هامبشاير وكارولينا الجنوبية".

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