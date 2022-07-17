شاهد بالفيديو.. أجواء احتفالات عيد الغدير في البصرة

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ابتهاجا بذكرى عيد الغدير يوم الولاية للامام علي عليه السلام شارك الالاف من اهالي مدينة البصرة جنوبي العراق في المهرجان المركزي الذي اقيم بالمناسبة، وسط المحافظة للاحتفال، مجددين العهد والتمسك بالولاية انتصاراً لمبدأ الحرية ومواجهة الاستكبار العالمي والبراءة من أعداء الأمة الاسلامية.

وقال علاء علي اكبر وهو أحد منظمي الاحتفال المركزي:"هذا اليوم هو عيد کل الاحرار، عيد المجاهدين، عيد خط المقاومة ومحور المقاومة، اليوم نری اتباع اميرالمؤمنين ومحبين وشيعة علي بن ابيطالب في کل الارض وکل المعمورة يحسب لهم ألف حساب".

وقالت فاطمة العبيدي وهي احدی المشاركات في المهرجان ان عيد الغدير مناسبة مهمة جداً وهو عيد من أعياد الله وعلی الکل ان يعرفه ويعلم ابناءه علی السير علی خطی اميرالمؤمنين والسيدة زينب علیهما السلام.

وأعلن المشاركون ولاءهم لله ولرسولة وللإمام علي ولأئمة الهدى عليهم السلام مرددين هتافات الحرية الرافضة لهيمنة قوى الشر في العالم وعلى رأسها أمريكا والكيان الصهيوني.

وقال احمد الحلفي وهو أحد المشاركين في الحفل:"هذه الذکری العظيمة بهذه الجموع المؤلفة الغفيرة التي ان دلت علی شئ فانما تدل علی تمسک شديد بنهج أميرالمؤمنين وبالقضية الحسينية وبالقضية المهدوية وکذلک بنهج الشهداء والعلماء الذين رووا الارض وروا مذهب اميرالمؤمنين بدمائهم".

ورافق الاحتفال بعيد الغدير الاغر كلمات وأناشيد وفعاليات متنوعة اظهرت عظمة المناسبة واعتزاز العراقيين بها.

ويمثل عيد الغدير الأغر أعظم عيد في الاسلام حيث أصبح سيد العدالة الانسانية أميرالمؤمنين علي عليه السلام ولياً للمسلمين من بعد الرسول الاعظم صلی الله عليه واله وسلم.