ايران ترد علی مزاعم أميركا وتلتزم بالحوار مع الجيران

العالم - ايران

محاولة الرئيس الاميركي جو بايدن استغلال قمة جدة لتحقيق مصالح بلاده، من خلال اثارة التوتر وخلق الازمات في المنطقة عبر اللجوء الى سياستها الفاشلة في التخويف من ايران؛ ردت عليها طهران عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، الذي رفض تصريحات بايدن واكد ان لا اساس لها من الصحة، مشدداً على ان مزاعم واشنطن تجاه البرنامج النووي السلمي الايراني وغضها الطرف عن الترسانة النووية الاسرائيلية اكبر دليل على انتهاج الادارة الاميركية سياسة التزييف والنفاق. ليؤكد كنعاني في الختام على سياسات ايران المبدئية المُرحبة بالحوار مع دول الجوار والمبادلات الاقليمية.

وقال كنعاني:"المتوقع من دول المنطقة ان تستجيب للدعوات الايرانية للحوار والتعاون الاقليمي واتخاذ خطوات بناءة من اجل ارساء الامن الجماعي والسلام والاستقرار والتنمية المشتركة".

موقف ايران المبدئي هذا، بحسب محللين سياسيين، هو الدافع لاعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مواصلة المساعي للتقريب بين طهران والرياض من اجل خفض التوترات الاقليمية، خاصة بعد تاكيد السعودية نفسها انها تريد علاقات طبيعية مع ايران.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان في كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية:"بالتأكيد لازالت يد المملكة ممدودة لإيران ونحن حريصين علی إيجاد مسار للوصول لعلاقات طبيعية مع الجارة ايران".

موقف السعودية ازاء تطبيع وتحسين العلاقات مع ايران يأتي فيا أكدت الامارات ايضا على لسان مستشار رئيس دولة الامارات انور قرقاش بان ابوظبي لا تريد التصادم مع ايران وانها بصدد اعادة سفيرها الى طهران.