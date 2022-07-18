كوخافي يهدد ايران قبل توجهه للمغرب

العالم - الاحتلال

وطالما أطلق مسؤولو كيان الاحتلال التهديدات ضد ايران من أجل رفع معنويات جهودهم ومستوطنينهم والابقاء على التحالفات السياسية بينهم، وزعم كوخافي إن الخيار العسكري لضرب البرنامجِ النووي الإيراني أمر واجب ومهم للأمن القومي "الإسرائيلي".

وفي الوقت الذي أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلمية البرنامج النووي في أكثر من 14 تقرير، أدعى كوخافي خلال كلمة له ان أن الجيشَ مستعد لشنِ هجوم عسكري على ايران في حالِ فَشِلت الدبلوماسية. وكانَ كوخافي قد أكدَ قبلَ أيام أنّ المنظومةَ الصاروخية التي استعرضَها الرئيسُ الأميركي جو بايدن عاملٌ رئيسي في مواجهة إيران، مشدداً على أهميةِ العلاقة مع واشنطن لمواجهةِ طهران.

هذا وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في ايران كمال خرازي إن طهران أجرت مناورات موسعة تُحاكي ضرب العمق الإسرائيلي في حال تم استهداف المنشآت الحساسة في ايران.

واضافَ خرازي أنّ من الصعب إجراءَ حوارٍ مباشر مع الولايات المتحدة بشأنِ البرنامجِ النووي في ظِل جدارٍ سميك من عدمِ الثقة. ودعا خرازي إلى إطلاقِ حوارٍ إقليمي بحضورِ دولٍ مهمة، مثلِ السعودية وتركيا ومصر وقطر وغيرِها لحلِ أزماتِ المنطقة، وقالَ إنّ قطر قدمتْ مقترحاتٍ مهمة بشأنِ الحوارِ الإقليمي، وإنّ طهران أبدتْ استعدادَها الكامل لذلك.

من جهته أكد مساعدُ وزيرِ الخارجية الإيراني لشؤونِ غربِ آسيا وشمالِ أفريقيا محمد صادق فضلي، أنّ الكيانَ الاسرائيلي لن ينعمَ بالهدوء في بيتهِ العنكبوتي الواهن.



وقالَ محمد صادق فضلي في تغريدةٍ على تويتر إنّ مَنْ يملكْ قبةً حديدية من زجاجٍ سوف يرى عاقبةَ رميهِ الحجارةَ على الآخرين، وأضافَ أنّ الهزيمةَ والنصرَ كلاهما يتحققان في الميدان، وليس على المِنصاتِ الاعلامية.