التطبيع بدأت منذ نشوء الكيان الاسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان من فتح الباب لنشوء هذا الكيان الغاصب في المنطقة فتح الباب لتعزيز وجوده في هذه المنطقة وأكد ان كل المشاريع التي تلت إنشاء الكيان تهدف الى إدماج الكيان المصطنع وسط الإمة العربية والإسلامية التي ترفض وجود الكيان.

معن بشور أضاف ان فكرة ادماج الكيان الصهيوني في المنطقة ليست فكرة جديدة وكانت تنتعش مع كل تقدم يتم احرازه على جبهة انهاء الصراع مع البلدان العربية مشيرا الى انه كان من أول الشروط في اتفاقية كامب ديفيد مع مصر كان التطبيع لكن الشعب المصري أسقط التطبيع وكذلك الشعب الأردني أسقط اتفاقية وادي عربة وكلك الشعب الفلسطيني أسقط اتفاقية أوسلو.