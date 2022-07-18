الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الأمين العالم السابق للمؤتمر القومي العربي:

التطبيع بدأت منذ نشوء الكيان الاسرائيلي

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العالم السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور ان عملية التطبيع بدأت منذ نشوء الكيان الاسرائيلي في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان من فتح الباب لنشوء هذا الكيان الغاصب في المنطقة فتح الباب لتعزيز وجوده في هذه المنطقة وأكد ان كل المشاريع التي تلت إنشاء الكيان تهدف الى إدماج الكيان المصطنع وسط الإمة العربية والإسلامية التي ترفض وجود الكيان.

معن بشور أضاف ان فكرة ادماج الكيان الصهيوني في المنطقة ليست فكرة جديدة وكانت تنتعش مع كل تقدم يتم احرازه على جبهة انهاء الصراع مع البلدان العربية مشيرا الى انه كان من أول الشروط في اتفاقية كامب ديفيد مع مصر كان التطبيع لكن الشعب المصري أسقط التطبيع وكذلك الشعب الأردني أسقط اتفاقية وادي عربة وكلك الشعب الفلسطيني أسقط اتفاقية أوسلو.

روابط ذات صلة

تسليم تيران وصنافير.. تسريع وتيرة التطبيع بين رياض وتل أبيب

هل حققت زيارة بايدن للمنطقة الطموح السعودي والاسرائيلي؟

السيد الصدر يحذر من التطبيع ويدعو للوقوف ضد الإرهاب والاحتلال

اجتماع جدة .. بين صلف الهدف الامريكي وخجل تبريرات عرب التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عمران خان بعد فوزه في ولاية بنجاب يطالب بانتخابات مبكرة

شاهد.. ماذا سيتمخص من اجتماع القوى العراقية اليوم؟

بالفيديو.. باحث في الشؤون الإستراتيجية: ثمن بيع فلسطين المحتلة هو الحفاظ على العروش في المنطقة

بالفيديو.. الأمين العالم السابق للمؤتمر القومي العربي: التطبيع بدأت منذ نشوء الكيان الاسرائيلي

هذا ما قال بيسكوف عن اجراءات الحظر المفروضة على روسيا وإيران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 18-07-2022