'نورد ستريم 1' تعلن بدء تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا

العالم ـ روسيا

وبدأت عمليات صيانة سنوية في خط نورد ستريم 1، في وقت سابق خلال شهر تموز، وهو أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ترافق ذلك مع خشية الحكومات الغربية والأسواق والشركات من تمدّد الإغلاق بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وينقل خط أنابيب "نورد ستريم 1" 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر ​البلطيق​. وستستمر عملية الصيانة من 11 إلى 21 تموز. وخفضت روسيا الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40 % من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب، مشيرةً إلى تأخر في إعادة المعدات التي تصلحها شركة "سيمنز إنيرجي" الألمانية في كندا.