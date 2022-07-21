الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

'نورد ستريم 1' تعلن بدء تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا

'نورد ستريم 1' تعلن بدء تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "​نورد ستريم​ 1"، عن بدء تدفق ​الغاز الروسي​ إلى ألمانيا، وفق ما نقلت وكالة "​تاس​" الروسية.

العالم ـ روسيا

وبدأت عمليات صيانة سنوية في خط نورد ستريم 1، في وقت سابق خلال شهر تموز، وهو أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ترافق ذلك مع خشية الحكومات الغربية والأسواق والشركات من تمدّد الإغلاق بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وينقل خط أنابيب "نورد ستريم 1" 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر ​البلطيق​. وستستمر عملية الصيانة من 11 إلى 21 تموز. وخفضت روسيا الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40 % من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب، مشيرةً إلى تأخر في إعادة المعدات التي تصلحها شركة "سيمنز إنيرجي" الألمانية في كندا.

روابط ذات صلة

روسيا تخفّض شحنات الغاز إلى ألمانيا عبر ' نورد ستريم 'بنسبة 40% يومياً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر.. تصريحات تحسم الجدل حول ظهور"المرض الأسود"في البلاد

نائب: موقف حكومة العراق ضعيف ويجب طرد السفير التركي

محامو تونس يرفضون دستور الرئيس سعيّد لهذا السبب..

'نورد ستريم 1' تعلن بدء تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا

الكرملين يؤكد: صحة بوتين على مايرام

اية الله جنتي يؤكد على استمرار العلاقات مع دول الجوار