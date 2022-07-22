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شاهد.. سیناریوهات القصف التركي على دهوك العراق

الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي القصف التركي لمنطقة دهوك التي تقع ضمن منطقة كردستان شمال البلاد، يشكل ذروة التحدي بالنسبة للعلاقات التركية العراقية.

العالم - مع الحدث

وقال الشريفي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية،" إن تركيا اتخذت خطوات متتالية في العراق، أظهرت بان السبب الاساسي لقصفها مناطق عراقية ليس بسبب خلافها مع حزب العمال الكردستاني، وانما من اجل الاستحواذ على محافظتي الموصل وكركوك حسب تعبيره.

من جانبها رأت الباحثة بالشؤون التركية هدى رزق أن السبب الرئيسي للقصف التركي المستمر على شمال العراق هو خلاف أنقرة مع حزب العمال الكردستاني الذي يمكث في جبال قنديل.

وقالت، إن تركيا منذ التسعينات وهي تقوم بعمليات في شمال العراق، كما لديها قواعد في تلك المنطقة.

واضافت، أن مشكلة تركيا مع حزب العمال الكردستاني تنعكس بشكل مباشر على العراق، وذلك بخرقها المستمر لسيادة الاراضي العراقية، مشيرة الى ان تركيا تتدخل بشكل سافر في الشؤون العراقية، وذلك بدعمها للقبائل، وبعض الشخصيات العراقية، وذلك لأنها تستضعف العراق وترى بان سيادته منقوصة، ولا يمكنه ان يدافع عن نفسه نظرا للانقسامات الداخلية، ولذا فهي من تتولى حل خلافها مع حزب العمال الكردستاني.

بدوره قال المحلل السياسي حيدر البرزنجي، إن تداعيات القصف التركي على دهوك بالنسبة للعراق، سيكون على مستويين، الاول على المستوى الشارع العراقي الغاضب الذي سيقاطع المنتجات التركية، والثاني المستوى الرسمي والحكومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6276768

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