روسيا تعلن تدمير 4 راجمات صواريخ 'هيمارس'

العالم ـ روسيا

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

دمرت القوات المسلحة الروسية أربع راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو الجاري، إذ تمت تصفية اثنتين منها في منطقة مالوتارانوفا، وأخرى في منطقة كراسنورميسك، والرابعة على المشارف الشرقية لكونستانتينوفا.

دمرت القوات الروسية نقطة الانتشار المؤقتة للتشكيل المسلح المتطرف "المئات السود" في مدرسة كراماتورسك، وقامت بتصفية ما يصل إلى 300 مسلح ومرتزق.

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقة خاركوف و أراضي دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، واعترضت قذيفتي راجمات صواريخ "أوراغان"،

دمرت القوات المسلحة الروسية أربعة فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة، و24 فصيلة مدفعية من مدافع هاوتزر D20 و 13 فصيلة مدفعية من مدافع D-30.

دمرت القوات الجوية الروسية مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للواء المشاة الميكانيكي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف، وتمت تصفية ما يصل إلى 30 عنصرا من الجيش الأوكراني.