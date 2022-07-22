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زيلينسكي: هدنة مع روسيا بدون استعادة أراضينا ستطيل أمد النزاع

زيلينسكي: هدنة مع روسيا بدون استعادة أراضينا ستطيل أمد النزاع
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن إعلان هدنة بين روسيا وأوكرانيا بدون استعادة أوكرانيا لأراضيها سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

العالم-اوروبا

وقال زيلينسكي في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نشر يوم الجمعة، إن "تجميد النزاع مع روسيا سيعني فترة توقف، ستمنح لروسيا فرصة للاستراحة. وهم لن يستخدموها من أجل تغيير نهجهم الجيوسياسي أو التخلي عن الطموحات في الجمهوريات السوفيتية السابقة".

وتابع زيلينسكي أن روسيا "بعد سنتين أو ثلاث من التوقف ستغزو منطقتين أخريين" في أوكرانيا، ومن ثم سيتكرر السيناريو من جديد.

وفي معرض حديثه عن خسائر الجيش الأوكراني، أشار زيلينسكي إلى أنها انخفضت في الفترة الأخيرة إلى حوالي 30 قتيلا و250 جريحا في اليوم تقريبا.

وأشار إلى أنه في مايو ويونيو كانت خسائر القوات الأوكرانية عند مستوى ما بين 100 و200 قتيل في اليوم.

ورفض زيلينسكي تحديد العدد الإجمالي لخسائر القوات الأوكرانية في النزاع.

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