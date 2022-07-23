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مراسل العالم يكشف عن رسالة الحشد الشعبي خلال استعراضه العسكري

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم بان الحشد الشعبي في العراقي اقام استعراضاً في الذكرى الثامنة لتأسيسه، معتبراً ان الاستعراض يحمل جملة رسائل ابرزها الجانب العسكري حيث كشف الحشد عن معدات عسكرية متطورة.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان الحشد الشعبي كشف ايضاً عن دبابات واسلحة تقليدية وصواريخ مختلفة لتشكل رادع امام اي انتهاكات للسيادة العراقية، مشيراً الى ان الاستعراض تم بمشاركة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليكذب الادعاءات بان الحشد خارج عن سيطرة الدولة العراقية.

واوضح مراسلنا انه في ظل التحديات الامنية في شمال العراق والقصف التركي المتكرر فان الاستعراض شكل رسالة للخارج بانه قادر على الدفاع عن العراق.

هذا وقد كشفَ الحشد الشعبي لأول مرة عن مركباتِ 'أبهر' المصنَّعة محلياً، ومنظومة 'حسيب' للقيادة والتحكم بالطائرات المسيرة المصنعة محلياً ايضاً. وبعد انتهاء الاستعراض جددَ منتسبو الحشد البيعة والشكر للمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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