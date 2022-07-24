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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم: الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تستهدف بقذائف المدفعية قرى وتجمعات سكنية في محيط بلدة تل رفعت بريف حلب السورية الشمالي
زلزال بقوة 5.8 ريختر على عمق 10 كلم تحت الارض يضرب "بندر خمير" في محافظة هرمزغان جنوبي ايران دون ورود انباء عن حجم الخسائر المحتملة
الرئيس الفرنسي ماكرون يشدد على استمرار دور بلاده من اجل ايصال المفاوضات النووية الى نتيجة
الرئيس الفرنسي لنظيره الايراني هاتفيا: فرنسا تدعم موقف إيران المعارض للعمليات العسكرية لبعض دول المنطقة ضد سوري
رئيسي لماكرون: إيران تعارض الحروب ومستعدة للعب دور في إنهاء النزاع في أوكرانيا وحل القضايا من خلال الحوار
رئيسي لماكرون: حل القضايا الإقليمية هو بيد دول وحكومات المنطقة ، والتدخل الأجنبي يزعزع الأمن والاستقرار فيها
رئيسي لماكرون: التوصل لاتفاق يعتمد على تقديم الضمانات اللازمة بما فيها استمرار التزام الأطراف بالاتفاق وضمان المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي هاتفيا: إصدار قرار في الوكالة الذرية كان يهدف للضغط على الشعب الإيراني الأمر الذي يوجه ضربة الى الثقة السياسية
وزارة الامن الايرانية تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للكيان الصهيوني واعتقال جميع افرادها قبل القيام بأي عمل ارهابي داخل البلاد
وزارة الامن الايرانية: اعضاء الخلية الارهابية الذين كانوا على صلة بالموساد عبر دولة جارة قد دخلوا البلاد عبر منطقة كردستان العراق
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-07-2022
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الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
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