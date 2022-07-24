معلومات صادمة عن حاخام السعودية يعقوب هرتسوغ.. جندي إسرائيلي

العالم- السعودية

وقالت المجلة العبرية إن هرتسوغ لا يتردد بالانتقال من القدس إلى صحراء السعودية، مضيفًا: “أود أن يكون لدي حمام سباحة مناسب لزوجتي وبناتي”.

وأضافت: “مع اقتراب التطبيع بين السعودية والكيان؛ ظهرت الفكرة الحتمية لإنشاء بيت حاباد، والحاخام Jacob Herzog يقف وراء هذه المبادرة”. وبينت المجلة أنه يعتقد أن هناك أسباب ملحة، لوجود 1000 يهودي في المملكة، والسلطات السعودية منفتحة على الفكرة”.

وكشفت عن أنه كان جنديًا في المدفعية الإسرائيلية؛ يؤسس أول منزل شاباد -لنشر الديانة اليهودية- في السعودية. وأشارت إلى أنه “يتحرك بحرية داخل المملكة، والأبواب مفتوحة له”.

وقبل يومين، أطل الحاخام الإسرائيلي يعقوب هرتسوغ حاملًا بوق الشوفار ومرتديًا رداء الصلاة اليهودي، ويمارس طقوسه وصلاته في أرض الحرمين بالمملكة العربية السعودية أمام أنظار الجميع.

ونشر يعقوب مقطع فيديو صلواته مع أغنية ذات معاني دينية، من صحراء نيوم وهو يخاطب ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وقال هرتسوغ: “يا ابن سلمان نحن هنا الآن.. هذا ما يحدث هنا أيها العالم.. استيقظوا.. هذا ما يحدث في هذا المكان”. ونشر الحاخام الإسرائيلي يعقوب هرتسوغ الذي يحمل الجنسية الأمريكية وبات يقيم في السعودية تغريدة تحمل صورة من زيارة للسعودي أحمد الغامدي.

وظهر يعقوب بالزي الديني اليهودي التقليدي في الرياض، وقد استقباله الغامدي استقبالا حارا. وكتب هرتسوغ: “زيارة رائعة وكرم ضيافة بمنزل صديقي العزيز أحمد الغامدي في السعودية”.