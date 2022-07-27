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انباء عن قصف صاروخي قرب القنصلية التركية في الموصل

انباء عن قصف صاروخي قرب القنصلية التركية في الموصل
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عراقية، فجر الأربعاء، بتعرض محيط القنصلية التركية في الموصل للاستهداف بقصف صاروخي.

العالم-العراق

ونقلت قناة السومرية نيوز عن مصدر امني عراقي، إن "محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين".

واعلنت "ان محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض للاستهداف بقصف صاروخي صباح اليوم الأربعاء".

واضاف المصدر الامني أن "أضرار مادية لحقت بعدد من المركبات المدنية نتيجة القصف".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بناء على طلب العراق لبحث تداعيات قصف قالت بغداد إن تركيا نفذته على دهوك شمال العراق وأدى الى سقوط عدد من الضحايا.

وتبنت في وقت سابق من الثلاثاء جماعة تسمي نفسها "سرايا أبابيل"، استهداف قاعدة عسكرية تركية في شمالي العراق بطائرة مسيّرة.

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