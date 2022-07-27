الملك الأردني يجتمع مع رئيس وزراء الاحتلال في عمان

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وأكد عبدالله الثاني، خلال اللقاء، ضرورة "إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها"، حسب تعبيره.

وشدد "ملك الأردن على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية"، وفق قوله.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الأردني،جعفر حسان.

ويرتبط الاردن باتفاقية تسوية مع الکیان الاسرائيلي منذ عام 1994 ورفع الاردن مستوى العلاقات مع الكيان الاسرائيلي بعد تطبيع عدة دول عربية مع الكيان الاسرائيلي وتوجيهها طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.