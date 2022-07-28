رئيسي : البيت الابيض اعترف بهزيمته امام ايران وحرب اليوم حرب إرادات

العالم - ايران

وأضاف رئيسي في كلمة امام اهالي مدينة " كبودراهنك" غربي البلاد اليوم الخميس، أن العدو عقد الارادة للوقوف امام ارادة الشعب الايراني وبدورنا أردنا الصمود بوجه الحظر والصعاب.

وأستطرد أن متحدث البيت الابيض اعترف بشكل فاضخ بهزيمته امام ايران وأن هذا يعكس انتصار الشعب الايراني وصوابية اعتقاده.

وشدد رئيسي على أن الحكومة الايرانية أدرجت على جدولها وبالاعتماد على الناس، الصمود امام الطامعين والنظام السلطوي ولن تتراجع قيد أنملة عن مواقفها، مخطابا الجمهور أنتم أهم عنصر قوة للبلاد.

وأعتبر أن اي خطوة تتخذ باتجاه تطوير البلاد هي انتاج للقوة. وأن شعبنا المؤمن يشكل عنصر القوة الوطنية رغم اعتزازنا بالقوة العسكرية والتسليحية.

رئیس الجمهوریة یتفقد قاعدة الشهيد "نوجه" الجویة في همدان

هذا و تفقد رئيس الجمهورية "، قاعدة الشهيد "نوجه" الجویة بمحافظة همدان (شمال غرب البلاد) خلال زیارته المحافظة في إطار جولاته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة.

وتفقد رئیس الجمهوریة،الیوم الخمیس، قاعدة الشهيد نوجه الجوية،خلال زیارته مدینة کبودر آهنك بمحافظة همدان وحضر جمع من القادة والمسؤولين والموظفین لدى القاعدة وأسرتهم وألقى كلمة لهم.

ووصل رئيس الجمهورية اية الله سيد "ابراهيم رئيسي"إلى مدينة همدان (شمال غرب ايران) صباح اليوم الخميس في الزيارة الـ30 له في إطار جولاته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة.