الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

العامري: طريق الحشد هو طريق التضحية من أجل الوطن والمقدسات

العامري: طريق الحشد هو طريق التضحية من أجل الوطن والمقدسات
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الجمعة، أن طريق الحشد الشعبي هو طريق التضحية التي قدم فيها آلاف الشهداء والجرحى في سبيل الوطن والمقدسات.

العالم - العراق

وقال العامري في كلمة ألقاها عنه ابو جاسم العسكري خلال مهرجان (انتصار الدم) لمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاد أبو منتظر المحمداوي وأبو حبيب السكيني، أن "الشهيدين كانا خير ممن مثل رجال الحشد ومجاهديه الذي رخصوا الأرواح في سبيل الشعب العراقي وتحريره من الإرهاب".

وأضاف، أن "طريق الحشد والتضحية هو طريق التمسك بالقادة وسيرهم ودراسة حياتهم من بدايتها إلى لحظة استشهادهم"، مشيرا إلى أن "مسيرة الحشد كان فيها دماء آلاف الشهداء والجرحى لصناعة طريق التحرير".

وتابع، أنه "يجب العمل سوية مع هؤلاء الفتية الذي ما زالوا يمسكون مقابضهم ويتربصون العدو من أجل إكمال مسيرة التمهيد والتضحية في المجتمع".

روابط ذات صلة

الفياض يؤكد: العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر ترفع القيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا

فقدان الاتصال بسفينة تجارية عُمانية في المحيط الهندي

دعوات برلمانية ألمانية لتوريد الغاز الروسي عبر 'السيل الشمالي-2'

الخارجية اللبنانية تعرب عن تفاؤلها بالتوصل لاتفاق ترسيم الحدود

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كنعاني: البرنامج النووي الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي

الحكيم يدعو القوى السياسية العراقية لتجاوز 'الحساسيات'