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تناول هذا المشروب قبل النوم ليفعل ما تريد بجسمك

تناول هذا المشروب قبل النوم ليفعل ما تريد بجسمك
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

الماء الدافئ والليمون والعسل قبل النوم له الكثير من الفوائد المذهلة لصحة الجسم.

العالم-الصحة

إليك أبرز هذه الفوائد في النص التالي:

• تحسين القدرة على النوم: خليط العسل والليمون يمد الكبد بالغليكوجين الذي يعزز صحة الدماغ. ويحسن من مستوى الأنسولين في الدماغ.


• عندما يزداد الأنسولين في الدماغ فإنه يجعل النياسين ينتج الميلاتونين. ومادة السيروتونين التي تساعد على النوم العميق.

• علاج التهابات الحلق والسعال: خليط العسل والليمون مع الماء الدافئ يعد من المشروبات الرائعة للتخلص من السعال. والاحتقان.

• يعزز هذا المشروب عمل الجهاز التنفسي ويوسع الشعب الهوائية ويكافح مختلف أنواع العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي.

• تحسين الهضم تناول العسل مع الماء الدافئ والليمون يعزز عمل الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على خصائص مطهرة تساهم في تقليل حموضة المعدة.

• بجانب أن هذا المشروب يزيد من إفراز المخاط في الأمعاء الذي يحسن عملية الهضم.

• كما يعمل هذا المشروب على ترطيب القولون. وتليين البراز وبالتالي طرح السموم خارج الجسم.

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