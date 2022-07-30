تناول هذا المشروب قبل النوم ليفعل ما تريد بجسمك

العالم-الصحة
إليك أبرز هذه الفوائد في النص التالي:
• تحسين القدرة على النوم: خليط العسل والليمون يمد الكبد بالغليكوجين الذي يعزز صحة الدماغ. ويحسن من مستوى الأنسولين في الدماغ.
• عندما يزداد الأنسولين في الدماغ فإنه يجعل النياسين ينتج الميلاتونين. ومادة السيروتونين التي تساعد على النوم العميق.
• علاج التهابات الحلق والسعال: خليط العسل والليمون مع الماء الدافئ يعد من المشروبات الرائعة للتخلص من السعال. والاحتقان.
• يعزز هذا المشروب عمل الجهاز التنفسي ويوسع الشعب الهوائية ويكافح مختلف أنواع العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي.
• تحسين الهضم تناول العسل مع الماء الدافئ والليمون يعزز عمل الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على خصائص مطهرة تساهم في تقليل حموضة المعدة.
• بجانب أن هذا المشروب يزيد من إفراز المخاط في الأمعاء الذي يحسن عملية الهضم.
• كما يعمل هذا المشروب على ترطيب القولون. وتليين البراز وبالتالي طرح السموم خارج الجسم.