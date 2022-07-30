«جدري القردة».. أول حالة وفاة في أوروبا وإعلان حالة الطوارئ في نيويورك

العالم - أوروبا

وكتبت هوكول على «تويتر»: «أعلن حالة طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي جدري القردة».



وأضافت أن أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك.



وسجلت نيويورك حتى 29 يوليو (تموز) ما مجموعه 1383 إصابة مؤكدة بجدري القردة، وفقاً للموقع الإلكتروني لإدارة الصحة في الولاية.



وأبلغت البرازيل الجمعة عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بجدري القردة خارج أفريقيا.



كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أمس (الجمعة)، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بجدري القردة. وذكرت شبكة «آر تي في إي» وغيرها من وسائل الإعلام الإسبانية، أن هذه هي أول حالة وفاة بجدري القردة يتم تسجيلها في أوروبا.



وتوفي الشخص في منطقة بلنسية في شمال شرقي إسبانيا. وسجلت منظمة الصحة العالمية خمس حالات وفاة في تقريرها بشأن وضع المرض في وقت سابق من الأسبوع، وكانت حالات الوفاة الخمس في قارة أفريقيا.



يذكر أن إسبانيا واحدة من دول العالم الأكثر تضرراً من «جدري القردة»، حيث تم تسجيل 4298 إصابة، تم نقل 120 منها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت السبت الماضي أن تفشي جدري القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، ما يعد أعلى مستوى تحذير للمنظمة.