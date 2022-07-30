"وزير الصدر" يعلق على دعوة "الإطار التنسيقي" للتظاهر !

العالم-العراق

وقال العراقي في منشور على فيسبوك، أن "تفجير المسيرات هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفساد"، على حد تعبيره.



وأضاف، أن "زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، وما (قاسم مصلح) عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد"، بحسب تعبيره.



وتابع العراقي رداً على بيان الإطار الأخير، "إياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد (الانتخابات الحالية المزورة) كما تدّعون"، خاتما منشوره بهاشتاك "الشعب يريد إصلاح النظام"، بحسب تعبيره.



وفي وقت سابق من اليوم، دعا الإطار التنسيقي، إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها.



وقال الإطار في بيان أن "الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط احمر على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة".