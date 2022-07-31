شاهد.. مواقع التواصل تنتقد اقتحام البرلمان العراقي

العالم - العراق

وخرج المئات من أنصار التيار الصدري، الى الشوارع وسط بغداد منذ صباح يوم السبت حيث وصلوا الى مبنى البرلمان ودخلوه.

ويعد هذا الاقتحام الثاني خلال ايام حيث كان المئات من أنصار التيار الصدري اقتحموا البرلمان الأربعاء الماضي، احتجاجاً على تحرك الإطار التنسيقي نحو تشكيل الحكومة وترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

وغرد "بدّاي شريف" تعليقاً علی هذا الموضوع:"اذا حدث اقتتال بين هذه الجماهير التي بالتأكيد بينها مندسين من غير التيار، وجماهير الاطار التنسيقي، وهو هدف مركزي لاعداء الشعب العراقي بشكل عام، والاقتتال الشيعي - الشيعي بشكل خاص؛ فمن المسؤول؟! ولمصلحة من؟!!، وماذا يعني اقتحام مجلس النواب؟!".

وكتب محمد حسن:"الصحفي الصهيوني إيدي كوهين يبارك اقتحام مجلس النواب العراقي".

اما حسين الحسيني فغرد:"جهات في الإطار التنسيقي تتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتواطؤ وتسهيل دخول واقتحام "المتظاهرين" إلى مجلس النواب العراقي تمهيداً لمحاسبته.