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الهجرة الدولية تكشف جرائم القوات السعودية بحق المهاجرين شمال صعدة

الهجرة الدولية تكشف جرائم القوات السعودية بحق المهاجرين شمال صعدة
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة عن جرائم قتل تعرض لها عشرات المهاجرين على يد القوات السعودية، شمال محافظة صعدة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة.

العالم-اليمن

وقالت المنظمة في تقرير مقتضب، على منصة تويتر، إنها تحققت من 9 حوادث منفصلة أدت إلى مقتل 189 مهاجراً وإصابات خطيرة لعدد 535 مهاجراً في الحدود اليمنية السعودية مع شمال محافظة صعدة اليمنية.

ورغم الأعداد الكبير للضحايا إلا أن المنظمة رجحت أن يكون عدد ضحايا المهاجرين جراء استهداف القوات السعودية لهم بالمدفعية والرشاشات والرصاص الحي أكثر بكثير من تلك الإحصائية.

وإلى ذلك أكدت منظمة الهجرة الدولية إلى أن 7 آلاف أسرة يمنية تمثل 43 ألف فرد، نزحت منذ مطلع العام الجاري.

وعلى الرغم من الهدنة إلا أن واصلت القوات السعودية ارتكاب جرائمها خلال الأشهر الأخيرة الماضية بحق عشرات اليمنيين والنازحين وكذلك المهاجرين الأفارقة شمال محافظة صعدة.

وخلال الفترة السابقة وثقت مشاهد عرضتها قناة المسيرة وصول أعداد من الضحايا، الذين سقطوا بنيران القوات السعودية، إلى مستشفيات محافظة صعدة.

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الهجرة الدولية تكشف جرائم القوات السعودية بحق المهاجرين شمال صعدة

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