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ماذا تعني الصورة التي نشرها وزير السيد مقتدی الصدر؟

الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

نشر وزير مقتدی الصدر صورة قرأ البعض منها ان اعتصام أنصاره في البرلمان سيستمر.

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد من داخل البرلمان العراقي الذي يملؤه انصار مقتدی الصدر ان الاعتصام داخل البرلمان لايزال مفتوحا.

وأكد مدير مكتب قناة العالم في بغداد بعد لقائه بعدد من نواب الكتلة الصدرية المستقيلين والمتواجدين في مبنی البرلمان ان الاعتصام مفتوح ولايوجد افق لإنهائه.

وشيد المعتصمون في البرلمان العراقي، غرفة تقدم الدعم اللوجيستي للمعتصمين ما يؤكد استعداد المعتصمين للاستمرار بالتواجد في مبنی البرلمان لأيام وأسابيع حتی التوصل الی انفراجة.

وأشار مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان الانفراجة تحصل بعد محادثات أو حوارات بين القادة السياسيين في العراق وفي هذا المجال اطلقت قادة الاطار التنسيقي دعوات متعددة للحوار، لكن حتی هذه اللحظة لاتوجد استجابة من قبل التيار الصدري لهذه الدعوات.

وأوضح مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان المعتصمین بانتظار اشارة من السيد مقتدی الصدر أو وزيره لاتخاذ الخطوات التالية، مؤكداً ان وزير السيد مقتدی الصدر أصدر تغريدة تتضمن صورة لمقتدی الصدر وهو يدع لسلامة المعتصمين ونصرهم وهذا ما يدل علی احتمال استمرار الاعتصام حتی التوصل الی حلول.

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