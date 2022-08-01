شاهد.. قراءة في آخر احداث المغرب العربي

العالم - المغاربية

تونس: رغم المرور الساحق للدستور، يتواصل الإنقسام بين مؤيدين الرئيس قيس سعيد ومعارضيه الذين يؤكدون فشل سعيد في اقتاع التونسيين بمشروعه او حتى مجرد المشاركة في الإقتراع.

وفي المغرب، تتواصل زيارات مسؤولي الإحتلال الإسرائيلي للمغرب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما اعده البعض بوابة لدخول تل ابيب الى المجالات كافة.

أما الجزائر تواصل جهودها الدبلوماسية للم الشمل العربي، وهذا ما برز بوضوح من خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لسوريا والعراق.

وفي ليبيا، حذرت البعثة الأممية من عقوبات قاسية بحق من يحاول اشعال فتيل الإقتتال مجددا، في حين لم يعد استكمال الحوار السياسي لإنهاء المرحلة الإنتقالية هو المحور الأساس لتثبيت الإستقرار.

وفي الشأن الموريتاني، أطلق الرئيس "محمد ولد الشيخ الغزواني" حملة لإصلاح القطاع الزراعي في السعي نحو الإكتفاء الذاتي، مطالبا بالإستغلال الأمثل للمساحات الشاسعة التي تصلح للزراعة.