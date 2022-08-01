کنعاني: إيران تؤكد دعمها لإرساء الأمن والاستقرار في العراق

العالم - ايران

وقال کنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين ردا على سؤال حول موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التطورات الأخيرة في العراق: أن العراق بلد كبير ويحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا ومن الطبيعي أن نتابع التطورات الجارية في هذا البلد بعناية وحساسية.

وأضاف أن ما يحدث بالعراق شأن داخلي والأحزاب والتيارات العراقية قادرة على تخطي هذه المرحلة، مؤکدا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإرساء السلام والأمن في هذا البلد.

وأكد أننا نحترم قرار الشعب العراقي ونؤمن بأن الحوار يعتبر أفضل طريقة لتسوية المشاكل.

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية، قال كنعاني إنه من الممكن أن نتوصل إلى نتيجة تتعلق بموعد المفاوضات في المستقبل القريب، معلنا ترحيبه بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق.

وتابع: من المتوقع أن نشهد جولة جديدة من المفاوضات إذا كانت لدى واشنطن الإرادة لتحقيق نتيجة، قائلا: درسنا المقترحات الأوروبية ونرحب بأي مبادرات ومتفائلون بالتوصل لاتفاق نووي منطقي.

وطالب المتحدث باسم الخارجية واشنطن بأن تطلق سراح المواطنين الإيرانيين الذين تحتجزهم باتهامات واهية دون أي شروط.

وحول حق إيران من مياه نهر هيرمند الحدودي مع أفغانستان، قال كنعاني نحن نعتبر الموضوع بناء على الاتفاقيات السابقة بين البلدين مهمًا للغاية ونؤكد أن وفاء الحكومة الأفغانية بالتزاماتها الدولية تجاه إيران، هو معيار واختبار لمدى احترامها حقوق الجيران وتنفيذها الاتفاقيات المشتركة.

وأضاف: أن إيران أعلنت استعدادها لإرسال فريق فني لحل المشاكل والعقبات المحتملة بالتعاون مع الجهات المعنية في أفغانستان.

وتابع: كما أعلنا استعدادنا لزيارة وزير الطاقة الإيراني "علي أكبر محرابيان"، إلى افغانستان والتشاور مع الجهات المعنية وتوفير الأرضية للتنفيذ الكامل لاتفاقية المياه بين البلدين.

يتبع...