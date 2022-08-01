قائد شرطة الاحتلال يزور المغرب

العالم ـ الاحتلال

وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية، أن شبتاي سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين في الشرطة المغربية ووزارة الداخلية، وسيزور عددًا من منشآت الشرطة والأمن.

وأضافت أن زيارة شبتاي ستستمر لمدة خمسة أيام، وسيناقش خلالها مع المسؤولين المغاربة "تعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي والتحقيقي، بهدف تعزيز العلاقات بين قوات الشرطة المغربية والاسرائيلية".

وكانت المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع كيان الاحتلال خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، الخطوة التي قوبلت باستنكار واسع في العديد من الدول العربية و الاسلامية و شعوبها.