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قائد شرطة الاحتلال يزور المغرب

قائد شرطة الاحتلال يزور المغرب
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

استمرارا لمسلسل التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني، توجه المفتش العام لشرطة الاحتلال كوبي شبتاي، اليوم الإثنين إلى المغرب، في زيارة رسمية يرافقه فيها رئيس شعبة المخابرات ورئيس وحدة العلاقات الخارجية في كيان الاحتلال.

العالم ـ الاحتلال

وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية، أن شبتاي سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين في الشرطة المغربية ووزارة الداخلية، وسيزور عددًا من منشآت الشرطة والأمن.

وأضافت أن زيارة شبتاي ستستمر لمدة خمسة أيام، وسيناقش خلالها مع المسؤولين المغاربة "تعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي والتحقيقي، بهدف تعزيز العلاقات بين قوات الشرطة المغربية والاسرائيلية".

وكانت المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع كيان الاحتلال خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، الخطوة التي قوبلت باستنكار واسع في العديد من الدول العربية و الاسلامية و شعوبها.

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