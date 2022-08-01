بعد بيلوسي.. وفد بريطاني رفيع يحضّر لزيارة تايوان

العالم-اوروبا

وأوضحت المصادر أن الرحلة التي من المقرر أن تحصل في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر، كان من المقرر إجراؤها في الأصل في أوائل هذا العام ولكن تم تأجيلها بسبب إصابة أحد أعضاء الوفد بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الهدف منها كان الهدف إظهار دعم بريطانيا لتايوان.

وقالت "الغارديان" إن "هذه الأنباء تأتي مع استمرار تدهور العلاقة بين بريطانيا والصين. ففي الأسبوع الماضي، أوضح مرشحا قيادة حزب المحافظين، ليز تراس وريشي سوناك، مواقفهما الصارمة بشأن الصين. واتهم سفير الصين في المملكة المتحدة بعض السياسيين البريطانيين بترويج مغالطة ما يسمى بالتهديد الصيني".

وتصاعدت التوترات في في الأسابيع الأخيرة بعد تقارير عن رحلة محتملة إلى تايبيه من قبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وحذرت بكين مرارا وتكرارا من مثل هذه الخطوة، وهددت باتخاذ "إجراءات حاسمة" إذا استمرت الرحلة.

يذكر أن بيلوسي تقوم حاليا برحلة إلى آسيا، تضم سنغافورة وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.