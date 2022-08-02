رد المقاومة اللبنانية على شروط هوكشتاين وفرنسا تبيع خردتها للسعودية

رفَضَ لبنان الشروطَ. هذه. هدَّدَ هوكشتاين.. ردَّت المقاومة بإرسالِ مسيَّراتٍ فوقَ حقْلِ كاريش والمنَصَّةِ الإسرائيلية هناك.

عادَ هوكشتاين لإستدراكِ الموقف وإنقاذِ كيان الإحتلال.. المقاومَةُ إستقبَلَت هوكشتاين برسالَةٍ بسيطة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع الفيديو الذي نشرته المقاومة في لبنان. هنا لدينا تغريدة من "جومانة قبيسي" وفي: لى عهدها المقاومة جاهزة لحماية سيادة لبنان وحفظ حقوقه، وعلى وعد سيدها بأن العدو لا يمكنه الاستفادة من الغاز والنفط في البحر ما لم يستفد لبنان من ثروته النفطية.

"أبو علي المؤيد" بدوره علق: لابد لإسرائيل ان تقلق غاية القلق ليس فقط لان حزب الله يمتلك القدرة على الهجوم بل لانه يمتلك الارادة الجادة لذلك.

أما "يورغو عبود" فكتب: الرسالة الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي واضحة! تضييع الوقت غير مناسب، اعترفوا بثرواتنا كرمالنا وكرمالكم لأن لبنان والمقاومة حاضرون لأي مواجهة.

وفي موضوع آخر.. ما زال العراقُ يعيشُ أزمَةً سياسيَةً، يخافُ المراقبون من أن تتحوَلَ إلى أزمَةٍ أمنية حيث تتواصَلُ الإحتجاجات داخِلَ البرلمان من قِبَلِ أنصارِ التيار الصدري.

وبين أخْذٍ وردٍّ، ترتَفِعُ الدعوات لتغليب المصلحة العامة والحوار للخروج من الأزمة. هكذا كانت أجواء الإعتصام في البرلمان العراقي.

آراء مختلفة ونقاشات بين الناشطين شهدتها مواقع التواصل حول الوضع في العراق. لكن اغلبية الأصوات كانت تنادي بالحوار وحل الازمة.

نبدأ مع "يوسف" الذي غرد: انتبهوا من الفتنة وأدواتها ولاتكونوا ناراً لها يا شعب العراق. كونوا يداً واحدة. اللهم انصر الحق وأولياءه ورد كيد الظالمين.

"بداي شريف" بدوره علق: ان حريق العراق والحرب اذا حدثت فلا تبقي ولا تذر. فنحن في سفينة واحدة اذا غرقت سيغرق الجميع الا العملاء. وما حدث في يوغسلافيا ليس ببعيد.

ومع "علي الحسيني" الذي غرد: على أصحاب القرار ان يراعو مصالح الشعب وتجنيبه من الصراع الذي يقتل فيه الاخ اخاه، فليس أسوأ من أصحاب الفتنة إلا المغفل الذي يسير خلفهما إلى حرب أهلية، بالأمس كانت مذهبية واليوم ضمن المذهب الواحد وان حصل شيء من هذا فلا يوجد خاسر الا الشعب.

مع إعلانِ إثيوبيا بدءَ المرحلَةِ الثالثة لملء سد النهضة، بدأ تحرُّكٌ مصري باتجاهِ مجلس الأمن الدولي لوقف الملء. في المقابل ترتَفِعُ الأصوات المنتقِدَةُ لسياسَةِ القاهرة المتساهلة التي سمحت لإثيوبيا بالوصول إلى هذه المرحلة.

تعليقات غاضبة من الناشطين المصريين حول قضية سد النهضة. "عبدالله حسنين" علق حول الموضوع: السيسي عاجز عن التدخل العسكري ضد اثيوبيا فى سد النهضة لسبب بسيط، ان أكواد الاسلحة كمبيوتريا والاسلحة بالليزر عند من صنعها ولن يعطيها للسيسي فى حالة اعتدائه على اثيوبيا.

"حسن عشماوي" أيضا كتب: دول المصب لم تعتدِ على أثيوبيا حتى تتعامل مع قضية سد النهضة بطريقة إنتقامية وإنما إستغلت أثيوبيا نقاط الضعف عندنا ومساندة الغرب لها وفرضت علينا سياسة الأمر الواقع.

أخيرا مع "عرابي" الذي علق: وزير الخارجية المصري يحتج لمجلس الامن بسبب سد النهضة. هل سامح شكري يطلب قرار ادانة كالذي حصلوا عليه من اجل فلسطين؟

حين زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرنسا، التغطياتُ الإعلامية ركَّزَت على حفاوَةِ الإستقبال التي لقِيَهَا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما وصِفَ بالبذخ على هذه الزيارة. لكن في الجانب الآخر إنتقاداتٌ واسعة وإحتجاجاتٌ وإغلاقٌ للسفارة السعودية في باريس رفضًا لإستقبال ولي العهد في فرنسا.

الرفض لهذه الزيارة كان حاضرا بقوة أيضا في مواقع التواصل. "رياض الصيداوي" كتب: ماكرون يطأطأ رأسه لمحمد بن سلمان عسى يرضى عنه فيبيعه بعض الأسلحة الخردة الفرنسية التي لا يشتريها أحد. هو نفسه ماكرون القلق على الديموقراطية في تونس.

"إسماعيل النجار" أيضا علق: محمد بن سلمان زار فرنسا. مضمون الزيارة المُعلَن بحث العلاقات بين البلدين وتوقيع اتفاقيات اقتصادية، وحقيقتها أن بن سلمان يريد من فرنسا أن تكون بوابة عبوره الى اوروبا لكسر عزلته ووضع واشنطن وموسكو أمام اختبار فمن يسبق بإحتضانه وتبنيه ملكاً على العرش كانَ حليفه.

نختم مع "مها بوسليمي" التي غردت: ماكرون ينحني "بأدب" أمام محمد بن سلمان! هذا الأمر ليس غريبا على رئيس دولة تستجدي أموال الخليج (الفارسي) وثروات المستعمرات كي تحافظ على المرتبة السّابعة عالميّا في ترتيب إقتصاديات الدول الكبرى. لكن أين هؤلاء من جرائم بن سلمان التي لا تحصى؟ أين حقوق الإنسان التي أوجعتم بها أدمغتنا؟