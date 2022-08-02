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روسيا دعت 109 دول للمشاركة..

عقد مؤتمر للأمن الدولي بمسكو في منتصف أغسطس الجاري

عقد مؤتمر للأمن الدولي بمسكو في منتصف أغسطس الجاري
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، دعوة ممثلي 109 دول لحضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي سيعقد في منتصف أغسطس الجاري.

العالم - روسيا

وقال شويغو، إنه تمت دعوة وزراء دفاع أجانب ورؤساء منظمات دولية وخبراء وممثلين عن الأوساط الأكاديمية من 109 دول لحضور المؤتمر، الذي يتضمن أجندة للملفات الأكثر إلحاحا في مجال الأمن العالمي والإقليمي.

ولفت إلى أن منتدى "الجيش" العسكري التقني الدولي سيعقد هذا العام لأول مرة بالتزامن مع مؤتمر موسكو للأمن.

وشدد على أنه في ظل الوضع العسكري السياسي الحالي، يكتسب تعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة النازية الجديدة أهمية خاصة؛ لذا قررت وزارة الدفاع عقد "مؤتمر دولي مناهض للفاشية"، حيث تم توجيه دعوة لممثلين من 74 دولة صديقة للمشاركة فيه.

ويعقد مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي تستضيفه وزارة الدفاع الروسية سنويًا منذ بدايته في مايو 2012.

ومن المقرر أن يعقد هذا العام في الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري ليتزامن مع دورة الألعاب العسكرية الدولية للعام 2022.

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