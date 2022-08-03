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رعد: المقاومة وحدها تصنع سيادة لبنان

رعد: المقاومة وحدها تصنع سيادة لبنان
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد أن "الحل برأي الأميركي يكون بليّ ذراع المقاومة واخضاعها واجبارها على القبول بالذل".

العالم - لبنان

وأضاف رعد: "إنهم يعرفون أننا نحن أتباع الإمام الحسين (ع) الذي يقول "هيهات منا الذلة"، ويتحايلون لفرض ما لم يستطيعوا بالحرب ولا بالأمن ولا بالاغتيالات فرضه، وها هم الآن يستخدمون الأسلوب الاقتصادي".

وخلال مجلس عاشورائي أقيم في بلدة عين بوسوار، رأى رعد أن "الله ابتلى أوروبا واصبحو بحاجة الى الغاز، وباتوا يريدون من الإسرائيلي استخراج الغاز من فلسطين المحتلة المنهوبة".

وأضاف رعد: "لكن المقاومة منعتهم من استخراج الغاز ووضعت معادلة ترسيم الحدود واخذ الحقوق وبعدها نتكلم بالباقي"، وشدد على أننا "نريد جميع حقوقنا بمياهنا وحدودنا وبمنطقتنا الاقتصادية الخالصة وغازنا ونفطنا، وممنوع وضع فيتو على اي شركة نستقدمها للتنقيب واستخراج الغاز فهذه هي معايير السيادة".

ولفت إلى أن "حكومتنا عاجزة عن قبول الهبة الإيرانية التي عرضت علينا، وهي هبة مجانية لتشغيل المعامل التي ستغذي لبنان بـ10 ساعات كهرباء بالنهار، وذلك لأن الامريكي فوق رأسها فيما نتغنى بالسيادة والاستقلال".

وختم رعد قائلا: "لا أحد يصنع السيادة في هذا البلد إلا المقاومة".

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