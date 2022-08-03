تقدم ايراني لافت في عصر المسيّرات

العالم - انقلاب الصورة

وتقول القناة 12 العبرية ان ايران عرضت في احدی مناوراتها طائرة مسيرة متطورة جداً قادرة علی الوصول الی مسافة ثلاثة الاف كيلومتر أي انها تغطي مدی "اسرائيل" ايضاً. هاهي ايران ترتقي درجة وتقدم في عرضها العسكري طائرة قادرة علی الهجوم وهذا الامر ينظم الی رسالة هجومية بعث بها الرئيس الايراني الذي تعهد مهاجمة وسط "اسرائيل" اذا هاجمت ايران. القصة الاساسية هي أن الطائرات المسيرة الهجومية التي مثلت لسنوات مضت تهديداً أقل أهمية، تحولت اليوم الی تهديد أكبر بكثير مما كان يعرف في السنوات السابقة.

وتعتبر وسائل اعلام عربية ان المسيرات يد ايران الطولی التي ترصد التحركات العسكرية الاميركية في المياه الخليجية بدقة متناهية. تعتبرها "اسرائيل" خطراً وجودياً وتعتبرها الولايات المتحدة خطراً استراتيجياً. فأصبحت من أبرز الاسلحة الايرانية الی جانب الصواريخ الباليستية، بعدما تطورت بنحو لافت في السنوات الاخيرة واضعة ايران في المصاف الدول الاولی عالمياً في هذه الصناعة.

ازداد الطلب علی المسيرات الايرانية بعدما أثبتت فعاليتها في ساحة الرصد والقتال. فقد بدأت فنزويلا بانتاج المسيرات الايرانية منذ 10 سنوات، كما افتتحت طاجيكستان مؤخراً خط انتاج لها بحضور رئيس هيأة الاركان في القوات المسلحة الايرانية.

رغم العقوبات، استطاعت ايران تطوير هذه الصناعة التي بدأتها منذ الحرب العراقية – الايرانية بنموذج مهاجر المتواضع، حتی اصبحت اليوم تصنع مسيرات عملاقة تطلق صواريخ موجهة بالليزر وقنابل ذكية وتقطع مسافات تزيد علی 7 ألاف كيلومتر.

ولعل المسيرات الانتحارية التي يحلق منها المئات علی نحو متزامن، هي أكثر ما يثير قلق أعداء ايران.

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https://www.alalam.ir/news/6294293