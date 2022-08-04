أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 04 اغسطس 2022

اطلاعات ..

بدء جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بإلغاء الحظر في العاصمة النمساوية فيينا

آرمان ملي ..

موسكو تتهم أمريكا بدخول الحرب في أوكرانيا بشكل مباشر عمليا عبر إرسال السلاح

رسالت ..

المتحدث بإسم الكرملين يبدي إستعداد روسيا لحل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات الدبلوماسية

ايران ..

الصين ترد على زيارة بيلوسي لتايبه بمناورات واسعة وفرض حصار جوي وبحري على تايوان

جوان ..

زيارة بيلوسي لتايوان تدفع الصين لدخول مرحلة التحدي الواسع للنفوذ الأمريكي

آفتاب يزد..

التيار الصدري يرفض مبادرة مصطفى الكاظمي لبدء حوار لاحتواء الأزمة السياسية بالعراق

ابتكار ..

تزايد إحتمال إتجاه الأمور في العراق نحو إنحلال البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة

جمهوري اسلامي ..

تمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة على التوالي في اليمن

خراسان ..

أنباء عن إستئناف أمريكا مبيعات السلاح لدول بالمنطقة بعد أسبوعين من جولة بايدن

قدس ..

واشنطن توافق على بيع السعودية والإمارات صواريخ باتريوت بصفقتين بقيمة خمسة مليارات دولار

كيهان..

محافل إعلامية أمريكية تدعو بايدن للإستقالة لضعفه وتردي وضعه الصحي حفظا لكرامته

عصر ايرانيان ..

حقن أجهزة الطرد المركزي بالغاز , صفعة إيرانية لأمريكا ردا على إجراءات الحظر الأخيرة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( لا تخطئوا . بيلوسي مبعوثة إدارة بايدن )..هناك من يعتقد بأن رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي قد قامت بزيارة تايوان رغم التحذيرات والتهديدات الصينية بقرار شخصي كونها تؤيد استقلال تايوان عن الصين الام , او لانها ارادت استقطاب الاضواء الداخلية والعالمية لتعزيز مكانتها , ولكن في موضوع قد يفضي بحرب نووية من المستبعد تماما ان تكون هذه الزيارة قرار خاص .فبيلوسي تمثل هنا ادارة بايدن وموقف امريكا الرسمي. وفي كل الاحوال..

من المستبعد أن تعمد الصين لإجتياح تايوان الآن ردا على زيارة بيلوسي لكنها ستتحرك لتضييق الخناق عليها بشتى السبل.

وهذا ما يحدث الان حيث تقوم القوات الصينية بفرض حصار بحري وجوي على تايوان مع وقف الصادرات الزراعية الصينية لهذه الجزيرة.

وفي نفس الوقت تقوم بكين بتعزيز قدراتها الاستراتيجية الضاربة مقابل امريكا في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ, الامر الذي سيضع امريكا في مأزق حقيقي على صعيد الازمة التايوانية .

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يتحدث عن ( إعلان البنتاغون عن صفقة أسلحة مع السعودية ) جاء فيه.. ي تزامن عجيب مع تمديد وقف اطلاق النار للمرة الثالثة في اليمن اعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون عن ابرام صفقة بقيمة ثلاثة مليارات مع السعودية لبيع الاخيرة منظومات صواريخ باتريوت وثاد الامريكية.

إن بايدن يتجاهل بإستئناف مبيعات السلاح للسعودية كل وعوده بحملته الرئاسية وبعدها بشأن حقوق الإنسان.

ان الحديث عن استئناف مبيعات السلاح الامريكي للسعودية ياتي بعد مرور نحو اسبوعين على زيارة بايدن للسعودية باطار جولته الاقليمية التي شملت فلسطين المحتلة الامر الذي يعكس استئنافا رسميا امريكيا لمبيعات السلاح للسعودية من اجل النفط.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( أمريكا مجبرة على الإذعان لمطاليب إيران )..المقترحات الاوروبية الجديدة الخاصة بالمفاوضات النووي تختلف الى حد ما عن المقترحات الاوروبية السابقة اذا تضمنت اذعانا للمنطق القوي الذي تطرحه بلادنا بشان احياء الاتفاق النووي , وبالطبع يلعب عامل فشل جولة بايدن الاقليمية دورا ايضا في بلورة التوجه الاوروبي الاخير.

إن المؤشرات تدل على إستئناف مفاوضات فيينا قريبا جدا على خلفية وجود بنود إيجابية بالمقترحات الأوروبية ولكن ما زالت هناك ملاحظات جدية من قبل ايران على بعض البنود الاخرى في هذه المقترحات و وهي بنود ترتبط ببعض جوانب الحظر , ولكن قد يكون من السابق لاوانه الحديث عن تحقيق الجولة الجديدة من المفاوضات لنتائج نهائية , الا ان امريكا ستجد نفسها مجبرة في كل الاحوال على الاذعان لمطاليب بلادنا بتعثر وفشل الحظر وتعاظم قدرات ايران في شتى المجالات .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( تمديد الهدنة للمرة الثالثة وإستمرار إنتهاكات التحالف )..تم تمديد الهدنة للمرة الثالثة لمدة شهرين اخرين باليمن بوساطة مبعوثين عن الامم المتحدة وسلطنة عمان وامريكا .

حكومة الإنقاذ اليمنية بصنعاء لم توافق على تمديد لستة أشهر لعدم ثقتها بإلتزام التحالف السعودي بالهدنة من الأساس.

صحة موقف حكومة الانقاذ اليمنية طرح نفسه بشدة بعدها, فقبل ان ان يجف حبر اتفاق التمديد ارتكب التحالف السعودي اكثر من مئة وسبعين انتهاك للهدنة باقل من يوم . فطائرات التحالف قامت بطلعات استفزازية في اجواء محافظات صعدة ومآرب والجوف والحديدة وشنت غارات على محافظة الضالع اوقعت شهىاء وجرحى.

الى جانب ذلك اعلنت امريكا عن ابرام صفقات تسليحية ضخمة مع السعودية والامارات في تطور يعطي انطباع بأن التحالف يخطط بدعم من القوى الغربية لاستغلال تمديد الهدنة لتعزيز قدراته العسكرية لاستئناف حربه الوحشية على الشعب اليمني .

اطلاعات ...

في تقريرها ( إحتمال حل البرلمان العراقي ) كتبت صحيفة اطلاعات..تتفاقم الاجواء السياسية في العراق منذ اقتحام انصار التيار الصدري للبرلمان مرتين خلال ايام واعلان اعتصام مفتوح فيه ومع استمرار التحشيد في الشارع العراقي .

هناك أنباء عن مبادرة لرئيس الوزراء الكاظمي تدعو لفتح أبواب الحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي للخروج من الأزمة وحسب هذه الانباء ايضا تتضمن المبادرة دعوة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع القوى السياسية لوضع خارطة طريق للخروج من المأزق السياسي الذي يعصف بالعراق , ولدراسة مقترحات تطالب بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة واخرى تدعو للالتزام بنتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة على اساسها.

وتقول محافل عراقية ان التيار الصدري رفض مبادرات طرحتها قوى سياسية مختلفة تدعو للحوار ولانهاء الاعتصام بالبرلمان ,وحسب هذه القوى ايضا يبدو ان هناك مشاورات غير معلنة بين الكاظمي والتيار الصدري.