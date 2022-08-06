اقامة الليلة الثانية من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة

العالم - ايران

واقيمت الليلة الثانية من مراسم العزاء في ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) في حسينية "الامام الخميني (رض)" بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

وفي هذه المراسم القى حجة الاسلام مسعود عالي خطبة بالمناسبة، اعتبر فيها المؤشر الرئيس للتدين هو الوقوف في جبهة إمام الحق ومعرفة مكانة ورسالة الامام وقال: بناء على هذا المؤشر الاساس، فان تدين الشعب الايراني بعد الثورة الاسلامية لم يزدد فقط من الناحية الكمية بل حقق ايضا زيادة لافتة من الناحية النوعية على مدى اكثر من 40 عاما من التضحيات لرفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية كراية للحق والعدل في العالم لا نظير لها.

وفي المراسم ايضا قرأ مهدي سلحشور قصائد في رثاء الامام الحسين (ع).