الجهاد الاسلامي: لانعول علی الدول المطبعة بل علی هذه الدولة..

العالم - خاص بالعالم

وکشف داوود شهاب في حديث لقناة العالم ان الاحتلال استجدى من سرايا القدس الغاء الاستنفار قبل العدوان.

وصرح المتحدث باسم حرکة الجهاد الاسلامي اننا "خسرنا القائد الجعبري ولكن لدينا جيشا من القادة".

وحذر شهاب من ان الاحتلال يسعى الى اثارة الخلافات والفتن بين فصائل المقاومة الفلسطينية ولكنه لن ينجح.

وأوضح ان المعركة الحالية قد تستمر الى أسابيع واننا نعول على دعم أمتنا، مؤکداً اننا لا نعول على الأنظمة التي تطبع علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي ولا نرجو منها خيرا.

وتابع شهاب قائلاً: نعول على دعم أمتنا الاسلامية ومحور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الاسلامية.