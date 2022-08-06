تجارة ايران غير النفطية تلامس 9 مليارات دولار.. والصين والامارات بصدارة الشركاء

العالم - ايران

وأوضح " روح الله لطيفي" في بيان اليوم السبت، أن التجارة الخارجية غير النفطية سجلت اكثر من 10 ملايين طن بنحو 9 مليارات دولار بين ايران وسائر الدول، بزيادة سعرية 19 بالمئة وانخفاض كمّي 8 بالمئة.

وأشار أن الصادرات غير النفطية الايرانية في شهر "تير" المذكور قد بلغت نحو 8 ملايين طن بقيمة تجاوزت 4 مليار دول بنمو كمي 2 بالمئة وسعري 24 بالمئة.

متحدث الجمارك أكد أن واردات ايران تجاوزت 3 ملايين طن بنحو 5 مليارات دولار شملت غالبيتها السلع الاساسية والأدوية والاعلاف، حيث انخفضت كميا 26 بالمئة وزادت سعريا 15 بالمئة.

الصين والامارات بصدارة شركاء ايران التجاريين

وفي السياق نوه متحدث الجمارك الى الاسواق الخمس الرئيسية للصادرات الايرانية في الشهر الرابع من السنة المالية الجارية المنتهي 20 يوليو/تموز 2022، مبيّنا أن الصين إستوردت نحو 1.5 مليار دولار من السلع، والامارات 619 مليونا والعراق 574 مليونا وتركيا 323 مليونا والهند 143 مليون دولار.

وبالمقابل أكد أن الامارات صدرت سلعا الى ايران بنحو 1.5 مليار دولار والصين أكثر من 1 مليار دولار وتركيا 514 مليونا والهند 347 مليونا، فيما احتلت روسيا المرتبة الخامسة بالترتيب بدلا عن المانيا بتصدير 205 ملايين دولار الى البلاد.