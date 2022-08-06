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الجديد في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد خالد عبد الحفيظ باحث في الشؤون الدولية ان الشعب الفلسطيني اعتاد على العدوان الهمجي الاسرائيلي ولاسيما في قطاع غزة والجديد هو الاعتداء الاكثر وحشية وغدرا من قبل خاصة بعد اتفاقيات التهدئة بوساطة المخابرات المصرية منوها الى عدم وجد لأي اعتبار لكلام الحكام الصهاينة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة باطلاق الصواريخ، أشار عبد الحفيظ الى صمود الشعب الفلسطيني في وجه الضربات الاسرائيلية الغادرة بقوة وعنفوان متوقعا بعد الثبات النصر لاهالي قطاع غزة الفلسطينيين.

هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي ادى الى استشهاد 13شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وطلفة وامرأة ورجل مسن، واصابة نحو 80 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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