شاهد.. شلح: لا احد يستطيع اجبارنا على وقف القتال

العالم - خاص بالعالم

وقال شلح في حديث لبرنامج"البوصلة" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن حركة الجهاد الاسلامي لا ترغب بالاقتتال الداخلي ولا تريد الانقسام ونعتقد ان فلسطين ستعود الينا بالدم والمقاوم.

واوضح القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أن سرايا القدس هي التي مازالت تتصدر هذه المعركة مع الاحتلال.

وشدد شلح على أن المعركة الجديدة مع الكيان الصهيوني هي امتداد لمعركة سيف القدس الاولى ولا احد يستطيع اجبارنا على وقف القتال.

ويذكر أن الاحتلال الاسرائيلي شن مساء امس الجمعة سلسىة غارات على قطاع غزة ما أدى الى استشهاد القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي "تيسير الجعبري".

وفي المقابل ردت المقاومة على هذا العدوان بدك تل ابيب بأكثر من 100 صاروخ.

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